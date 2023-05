Ora il maltempo minaccia il Piemonte

Leggi su agi

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - La pioggia fa paura in, dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna. Due torrenti nel Cuneese hanno superato il livello di pre-soglia: l'Ellero a Mondovì e il Corsaglia a Frabosa Soprana. Un bollettino emesso dall'Arpadispone l'allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico fino a sabato notte nel Torinese e nel Cuneese, in particolare in Alta val Susa e nelle valli Chisone, Pellice, Varaita, Maira e Stura e nella pianura cuneese. Sul resto del territorio l'allerta è gialla a eccezione delle zone di Toce e Scrivia. Secondo le previsioni, la depressione localizzata tra le isole Baleari e i Pirenei porterà venti di scirocco in quota che convoglieranno aria umida sulprovocando fino a domenica mattina piogge diffuse forti e localmente molto forti sulla fascia pedemontana ...