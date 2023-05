Opere pubbliche | i progetti approvati dalla Provincia di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladiNino Lombardi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Settore Infrastrutture dell’Ente per lavori sulla Stradale n. 99 di messa in sicurezza del ponte Limera che scavalca l’omonimo corso d’acqua in C.da Pianelle nel Comune di Pontelandolfo. Il progetto, dell’importo stimato in €. 600.000 riguarda l’infrastruttura tra i km 95+270 e 97+375 di collegamento tra lo svincolo della Statale n. 87 “Sannitica” e la Stradale n. 69 “Alto Tammaro”. A seguito di rilievi, indagini diagnostiche, monitoraggi ed altre analisi, tenuto conto della presenza di un evidente il quadro fessurativo sul ponte, si rende infatti necessario procedere ai necessari consolidamenti per il ripristino ...