Operazione Pane, sempre più famiglie in difficoltà, Serena: «Mangiamo grazie ai pacchi alimentari» Vanity Fair Italia

Giornata Mondiale della Famiglia: aumentano quelle in povertà. Le mense francescane della rete Operazione Pane hanno distribuito oltre 4.400 aiuti alimentari al mese.Sono i dati registrati nel 2022 dalla rete francescana nazionale di Operazione Pane e diffusi in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia, che ricorre oggi (15 maggio). La rete, composta da 18 ...