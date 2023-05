Omicidio a Foggia | ucciso in un agguato in strada a fucilate il capomafia Salvatore Prencipe

(Di sabato 20 maggio 2023) L'uomo di 59 anni, freddato in viale Kennedy, è ritenuto un esponente di spicco del clan Trisciuoglio--Tolonese della Societàna. Spari da una Mercedes in corsa

di salvatore prencipe a- Lo storico capomafia diSalvatore Prencipe, di 59 anni, ritenuto al vertice del clan Trisciuoglio - Prencipe - Tolonese, e' stato ucciso questa sera in ...Il 59enne capoclan diè morto. Indagine della polizia sull'di mafia.AGI -questa sera adove è stato ucciso Salvatore Prencipe di 59 anni, ritenuto un esponente di spicco del clan Trisciuoglio - Prencipe - Tolonese , una delle batterie della Società Foggiana.

Il 64enne, esponente della batteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, scampò a un altro agguato nel 1999 nel quale rimase ucciso il pensionato Matteo Di Candia ...In serata Salvatore Prencipe era in auto, in viale Kennedy, nei pressi della sua casa. Da una Fiat Grande Punto sono stati esplosi due colpi di fucile. Il 59enne capoclan di Foggia è morto. Indagine d ...