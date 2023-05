Oltre le poltrone Il caso Rai letto da Stefano Monti

Leggi su formiche

(Di sabato 20 maggio 2023) Come in ogni cambiamento che si rispetti, anche stavolta, la Rai, è stata oggetto di particolare attenzione. Come ogni rituale, anche questa volta i gesti si sono ripetuti: qualche accusa, qualche difesa, come da copione. Per quanto possa essere emozionante partecipare ai rituali, può essere utile, tuttavia, accettare come un dato di fatto che al cambiar dei governi cambino i referenti Rai, e concentrarsi di più su un elemento che, forse, meriterebbe un po’ di attenzione. Quale Rai sarà lecito attendersi? Perché in fondo è questo il nodo centrale: quali saranno le linee culturali che verranno espresse dalla nostra televisione? Il nuovo amministratore delegato, Roberto Sergio, che ricoprirà tale ruolo almeno fino al termine del mandato di Carlo Fuortes, che nelle proprie dichiarazioni ha dichiarato che non risultavano più esserci le condizioni per proseguire il proprio lavoro in tale ...