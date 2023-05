Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri | “Non sono al meglio della mia forma | l’obiettivo sono i Mondiali a Fukuoka”

(Di sabato 20 maggio 2023) Un sesto posto da valutare.si è dovuto accontentare di questo piazzamento nella 10 km di Golfo Aranci, in Sardegna, sedeseconda tappaCoppa del Mondo didi. Il carpigiano ha cercato di fare la differenza nelle prime fasi, nuotando su un ritmo molto sostenuto, ma poi glimancate le energie nelle ultime battute. La gara è stata vinta dall’ungherese Kristof Rasovszky davanti a un ottimo Domenico Acerenza e al tedesco Oliver Klemet. Con estrema lucidità, Greg ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “La giornata era fredda, ma grazie alla muta non ho sofferto così tanto, ricordando che la settimana passata a Piombino miritirato proprio per le ...

Quarto Marcello Guidi, sesto Gregorio Paltrinieri ROMA - Il vicecampione olimpico della distanza Kristof Razovszky conquista la seconda tappa di Coppa del mondo di nuoto di fondo in acque libere a Golfo Aranci in 1h47'17"6. Il magiaro precede l'azzurro campione europeo Domenico Acerenza di 2"5, terzo il tedesco Oliver Klemet che precede l'eroe di casa Marcello Guidi

