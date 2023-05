Nuoto di fondo | Ginevra Teddeucci e Giulia Gabbrielleschi sul podio nella 10 km a Golfo Aranci Beck vittoriosa

Si è fatta la storia oggi a Golfo Aranci dove è andata in scena per la prima volta in Italia una tappa di Coppa del Mondo Open Water. In Sardegna è già record di atleti che toccano quota 156 e che ...Il vicecampione olimpico della distanza Kristof Razovszky conquista la seconda tappa di coppa del mondo in corso a Golfo Aranci in 1'47'17"6 nella 10 km di. Il magiaro precede l'azzurro campione europeo Domenico Acerenza di 2,5 secondi e il tedesco Oliver Klemet, a quattro decimi dall'azzurro. Quarto l'eroe di casa Marcello Gudi, mentre Greg ...Quarto Marcello Guidi, sesto Gregorio Paltrinieri ROMA - Il vicecampione olimpico della distanza Kristof Razovszky conquista la seconda tappa di Coppa del mondo diin acque libere a Golfo Aranci in 1h47'17"6. Il magiaro precede l'azzurro campione europeo Domenico Acerenza di 2"5, terzo il tedesco Oliver Klemet che precede l'eroe di casa Marcello Guidi, ...

