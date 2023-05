Nuoto di fondo | Domenico Acerenza | “E’ stata una gara velocissima | un risultato che mi dà fiducia”

(Di sabato 20 maggio 2023) Ha concluso in piazza d’onorela 10 km di Golfo Aranci, in Sardegna, seconda tappa della Coppa del Mondo didi2023. Per la prima volta in Italia è andato in scena un appuntamento del massimo circuito internazionale delle acque libere e il lucano ha dato conferma di quanto di buono aveva messo in mostra nell’ultimo periodo., infatti, era reduce dalla vittoria nella Coppa LEN a Piombino e nelle acque sarde si è ripetuto secondo uno standard di primissimo livello. L’azzurro, oro continentale dell’anno passato in questa specialità e argento iridato alle spalle di Gregorio Paltrinieri a Budapest, è giunto secondo dietro all’ungherese Kristóf Rasovszky, mentre in terza posizione ha concluso il tedesco Oliver Klemet, sesto Paltrinieri. “E’una ...

Quarto Marcello Guidi, sesto Gregorio Paltrinieri ROMA - Il vicecampione olimpico della distanza Kristof Razovszky conquista la seconda tappa di Coppa del mondo di nuoto in acque libere a Golfo Aranci in 1h47'17"6. Il magiaro precede l'azzurro campione europeo Domenico Acerenza di 2"5, terzo il tedesco Oliver Klemet che precede l'eroe di casa Marcello Guidi

