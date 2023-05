Nuoto di fondo | Domenico Acerenza 2° nella 10 km a Golfo Aranci Vince Rasovszky | 6° Paltrinieri

(Di sabato 20 maggio 2023) Una prima volta. Aun po’ di storia la si è fatta, visto che per la prima volta l’Italia ha ospitato una tappa del circuito di Coppa del Mondo Open Water. Un record di partecipanti: 156 atleti in rappresentanza di 27 Paesi, impegnati oggi e domani in Sardegna. La 10 km maschile si è tenuta in un campo gara formato da un quadrilatero lungo 1.666 metri, ovvero 615.5 metri sul lato lungo e 216.5 metri sul lato corto oltre alle boe. La gara si è svolta su sei giri con arrivo con cono di entrata sul porticciolo di. Una giornata uggiosa e freddo in acqua hanno costretto gli atleti a servirsi della muta. La vittoria è andata all’ungherese Kristof, argento olimpico, con il crono di 1:47:17.6 a precedere di 2.5e di 2.9 il ...

... Attività Subacquee ePinnato), per la 'Giornata Mondiale dell'Ambiente', riproponendo '... le quali, essendo adesso di plastica, atrofizzano ilmarino '. ' Rai per la Sostenibilità ...... come va di moda oggi, all'immersione totale in uno spazio dove l'immagine elettronica sembra ricreare l'effetto delsubacqueo della scultura di Martini. Direi che è pleonastico, e in...Per non parlare del coordinatore tecnico della nazionale died ex campione europeo Stefano Rubaudo, un altro eterno innamorato delle sacre sponde tirreniche: 'Mantengo con lui una ...

Nuoto di fondo, Domenico Acerenza secondo nella 10 km a Golfo Aranci. Vince Rasovszky, 6° Paltrinieri OA Sport

Il vicecampione olimpico della distanza Kristof Razovszky conquista la seconda tappa di coppa del mondo in corso a Golfo Aranci in 1'47'17"6 nella 10 km di fondo. (ANSA) ...Una prima volta. A Golfo Aranci un po' di storia la si è fatta, visto che per la prima volta l'Italia ha ospitato una tappa del circuito di Coppa del Mondo Open Water. Un record di partecipanti: 156 a ...