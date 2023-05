Nottingham-Arsenal 1-0 | Arteta | “Complimenti al City | volevamo fare qualcosa di grande ma non ci siamo riusciti”

(Di sabato 20 maggio 2023) Il Manchestersi è laureato oggi Campione d’Inghilterra grazie alla sconfitta dell’contro ilForest 1-0. La squadra diha avuto un calo nelle ultime giornate, che ha permesso aldi sorpassare e vincere il titolo con due giornate di anticipo. Il tecnico dell’ha commentato così la disfatta: “al. È stato un viaggio incredibile in questi 10 mesi in cui ce lagiocata con loro,stati per così tanto tempo davanti a loro.die non ci. Abbiamo imparato lezioni enormi, citrasformati molto ...

Gli highlights della vittoria per 1 - 0 delForest sull': la squadra di casa centra la salvezza, i Gunners consegnano aritmeticamente ...... guardandosi la partita dell'(unica squadra che poteva contendergli il titolo) in tv e vedendola perdere per 1 - 0 in casa delForest. All'Etihad sarà comunque una domenica di ...La squadra di Guardiola, impegnata domenica contro il Chelsea, ha potuto festeggiare senza scendere in campo grazie al passo falso compiuto dall', dove stato battuto 1 - 0. A ...

Manchester City campione d'Inghilterra: Arsenal sconfitto a Nottingham Tuttosport

I Citizens vincono cosi il loro terzo campionato consecutivo, sfoggiando un dominio ed una continuità a dir poco straordinari, ed ora il treble diventa sempre più concreto I Gunners infatti hanno accu ...Decisiva è stata la sconfitta dell’Arsenal per 1-0 in casa del Nottingham Forest di questo pomeriggio, in una gara valida per la 37ª giornata della Premier League. Il gol di Awoniyi al 19’ sancisce ...