Non solo alluvione | cosa c’è nell’abbraccio di Joe Biden a Giorgia Meloni

(Di sabato 20 maggio 2023)c’è, oltre alla solidarietà per i tragici fatti in Emilia Romagna, in quell’abbraccio (così inconsueto) di Joe? Molto. La fine anticipata del G7, determinata per il premier italiano dall’urgenza di recarsi a Forlì domani, porta in grembo una serie di elementi, nonprettamente politici ma anche umani. Dal Giappone rientra con le convergenze, di merito, confermate con players chiave nei settori maggiormente significativi: il dossier semiconduttori con Kishida, la questione Ita-Lufthansa con Scholz, l’asse di difesa con Sunak oltre ovviamente alla strategia tarata sui bisogni di Zelensky. Il gesto del presidente americano, dunque, concludendo idealmente un appuntamento per l’Italia dall’alto valore, abbraccia vari filoni del lavoro di Palazzo Chigi. Come il fatto di aver ...