“Non si distrugge una roba del genere…” Wax e Angelina Mango dopo Amici 22 | ora il pubblico sogna in grande

(Di sabato 20 maggio 2023) Una settimana fa finiva22. La finalissima, che ha registrato numeri da record dal punto di vista degli ascolti, ha visto il trionfo di Mattia Zenzola su, Isobel e Wax. Tutti e 4, ovviamente, sono impegnatissimi tra interviste, lanci di Ep e progetti che fanno parte della loro carriera e la curiosità delè sempre altissima anche se le telecamere del talent si sono spente. Anche sulle vicende sentimentali dei protagonisti di questa edizione, che nei lunghi mesi passati in casetta hanno stretto legami forti, dizia e non. Solo ieri le immagini die Wax hanno fattore i fan. Si sono fatti vedere l’uno al fianco dell’altra e hanno ballato in maniera sfrenata sulle note di ‘Ci pensiamo domani’. Hanno ...

Il tempo, il tempo aggiusta. Una piazza anonima di una qualunque citta sara palcoscenico dell'incontro di cinque personaggi estremamente diversi tra di loro, contrapposti per stile di ...Alla ragazza le voglio bene ancora adesso perchésiuna roba del genere. Abbiamo vissuto in convissuto in casetta ad Amici. Milioni di persone che ti vedono, hai la certezza che le ...Il crossfit è per tutti maè da tutti". Cosa si fa in un allenamento "Un mix di pesi, cardio e ... Tima ti gratifica" - continua Diego. Un team preparato e affiatato De Bernardi è ...

Prende due multe e distrugge l'autovelox con la fionda Corriere dello Sport

Amici 22, Wax parla del legame con Angelina Mango: "Non si distrugge una roba del genere”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Dopo la mezzanotte di ieri, è stato annunciato un allarme aereo nelle regioni di Kiev, a Kiev stessa e Chernihiv, in Ucraina. Il capo dell’ufficio del presidente, Andriy Yermak, ha esortato le persone ...