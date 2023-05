Non mancano le sorprese nell’ultima giornata di Serie B | ecco i verdetti definitivi

(Di sabato 20 maggio 2023) Chiude quarto il Parma che raggiunge il Bari alle semifinali playoff. Reggina e Venezia al turno preliminare con Sudtirol e Cagliari, fuori il Palermo. Retrocede inC il Perugia nonostante la vittoria sul Benevento, ai playout sarà Brescia-Cosenza

... così, nonostante sul fronte Giuntoli fosse tutto fatto o quasi, quello che sembrava un matrimonio imminenteè più così certo di consumarsi. Perchétante ultime parole. Il sì di De ...225 giorni alla fine dell'anno. Santi del giorno: San Bernardino da Siena (Sacerdote), ...sono certo i tipi che riescono a tenersi dentro quello che provano:possono proprio fare a meno ...'La maggior parte ha avuto molte disdette, anche perchéi collegamenti', spiega Rinaldis. L'... ma la costa fortunatamenteha subito grossi danni', specifica la presidente. 'Massimo ...

Cina, la ripresa rallenta ma le occasioni non mancano ... FocusRisparmio

Chiude quarto il Parma che raggiunge il Bari alle semifinali playoff. Reggina e Venezia al turno preliminare con Sudtirol e Cagliari, fuori il Palermo. Retrocede in Serie C il Perugia nonostante la vi ...Questa Juventus, purtroppo, è una buona squadra, ma non è una grande squadra. I tifosi bianconeri sono abituati bene, troppo bene. Le grandi squadre sono quelle che regalano notti ...