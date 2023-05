Non ha bisogno di consigli ma | Occhetto avverte la Schlein

(Di sabato 20 maggio 2023) "Non hadei miei, ma le posso dire che al primo punto va messa la questione del disastro ambientale, riguarda l'umanità intera": Achillelo ha detto a Ellya In Onda su La7. Al centro del dibattito l'alluvione che negli ultimi giorni ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna. A tal proposito lo storico leader di sinistra ha detto: "Io difendo l'Emilia perché sono preoccupato come cittadino italiano, se la classe dirigente italiana non capisce che oggi bisogna unirsi per salvarci dalla catastrofe io ho paura". Sulla questione è intervenuta anche la segretaria dem, in collegamento con la trasmissione: "Siamo di fronte a un fenomeno di portata devastante, negli ultimi quattro giorni è caduta la pioggia di 6 mesi". Poi ha espresso "piena vicinanza alle comunità e ai territori ...

Tra Sergio e Sangiuliano Se vorrà imporsi come vero e unico padrone della Rai di Meloni, Rossi avrà certamentedel sostegno dei nuovi arrivati. Esbagliare troppi programmi. I nuovi volti ...Provo ilumano dell'epopea. La vita regolare e tranquilla sembradare troppa importanza a chi siamo, l'epica invece dà molta importanza a chi siamo. In una bolla finanziaria l'epica ......fare una vera riforma fiscale che riduca la tassazione sul lavoro e sui pensionati e c'èdi ... Sbarra (Cisl): "No a riforme contro unità e coesione" "accetteremo mai riforme che ...

“Abbiamo bisogno di insegnanti e non di computer”, così un genitore della scuola che ha detto no a 300 mila euro di finanziamento PNRR Orizzonte Scuola

"Non abbiamo alternative. L'unico strumento che abbiamo per affrontare l'inflazione troppo alta sono i tassi di interesse. Ma se questi aumentano, i depositi e i risparmi dei cittadini dovrebbero esse ...“Ho deciso di tornare in Italia – spiega – ho fatto qui il mio lavoro, ma non riesco più a stare così lontano in un momento tanto complesso. Ho bisogno di vedere personalmente e lavorare in prima ...