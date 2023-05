Noi | sodali dell’Ucraina ma non nelle sue trincee | e le “regole del discorso”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 maggio 2023) L’Italia conosce Masha Gessen (Mosca, 1967 – dal 2013 vive a New York) e la sua posizione sul regime russo attraverso libri importanti come “Il futuro è storia”, Sellerio 2019, e “L’uomo senza volto. L’improbabile ascesa di Vladimir Putin”, Sellerio 2022 (una prima versione era uscita nel 2012 per Bompiani). Qualche giorno fa Gessen si è dimessa per protesta dalla vicepresidenza della filiale americana del Pen International, l’organizzazione non governativa più antica e prestigiosa per la difesa della libertà di espressione di scrittori e giornalisti. Un articolo dell’Atlantic racconta l’accaduto e ne ricapitola i precedenti, l’ostilità o la riluttanza dei paesi occidentali a far spazio a voci russe dopo l’invasione. Il festival annuale World Voices del Pen American aveva in programma una settimana fa una tavola rotonda di “scrittori in esilio”, moderata ...