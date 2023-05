No alle invasioni di campo Ronzulli attacca Trudeau

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) Le parole di Justinsul rispetto dei diritti civili in Italia ha scatenato una bufera diplomatica tra il nostro Paese e il Canada. Nella polemica interviene ora anche il capogruppo di Forza Italia, Licia. «Oggi l'Italia, agli occhi dei grandi del mondo, ha un governo forte, autorevole e considerato, come stiamo vedendo al G7 di Hiroshima, grazie al premier Meloni che si sta muovendo bene e con credibilità. Siamo protagonisti nelle politiche sull'energia, come su quelle relative all'immigrazione. E lo dimostra il successo dei viaggi di Meloni in Africa. Questo, evidentemente, rende nervoso qualcuno, a partire dai francesi, che non perdono occasione perre strumentalmente l'Italia e il suo governo». Così il capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia, in un'intervista al Giornale. ...