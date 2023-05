Nikita Pelizon provoca Micol Incorvaia e lei la smaschera | «Stava scherzando» Cosa è successo

La modella riceverà nella prossima puntata la sorpresa dalla sua amica di sempree i fan sperano che questo incontro possa riuscire a tirare su di morale la loro beniamina che sta ...lancia una frecciatina a Micol Incorvaia La vincitrice del Grande Fratello Vip , prima di partire verso l'Honduras ha voluto fare una diretta su Instagram. Micol "sbugiarda"...A sorpresa, uno scambio di frecciatine trae Micol Incorvaia infiamma il web. La vincitrice del Grande Fratello Vip , infatti, sembrerebbe aver lanciato una stoccata alla finalista del suddetto programma, e alla sua linea di ...

Gf Vip 7, scambio di frecciatine social tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia Isa e Chia

Le due ex vippone del GFVIP, concorrenti di punta del programma, si sono scambiate delle frecciatine sui social per il loro abbigliamento ...Nikita Pelizon sarebbe pronta a partire per l’Honduras, dove avrà modo di rivedere l’amica Helena Prestes. Stando ai rumor delle ultime ore – e riportati dall’esperto di gossip Alessandro… Leggi ...