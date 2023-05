Nella giornata mondiale delle api | nasce Apiturismo Calabria

(Di sabato 20 maggio 2023) L’associazione mira a valorizzare il territorio e l’apiterapia Il 20 maggio è laapi el’associazione “” volta alla valorizzazione dell’apicoltura e del turismo rurale e soprattutto alla diffusione dell’Apiterapia. Ladedicata alle api evidenzia in tutto il mondo l’importanza degli impollinatori eapi, fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la sussistenza di centinaia di milioni di persone, il funzionamento degli ecosistemi, la conservazione degli habitat e la tutela della biodiversità. La scomparsaapi, sempre più minacciate dalla siccità, dalla degradazione e frammentazione degli habitat naturali, dall’agricoltura intensiva e dal cambiamento ...

... è quest'ultima a conquistare la vetta del girone alla prima, grazie ad una vittoria di ... Vittoria sul finale anche per gli Usa sull' Ecuador : meglio gli americanicostruzione del ...La premier Meloni prima di lasciare Hiroshima per dirigersidi domani in Emilia Romagna traccia un bilancio del summit, 'abbiamo ottenuto risultati importanti'. Il tema su cui il ...Rinnovato maltempo per domani Una depressione africanadi domani domenica 21 maggio continuerà a portare i suoi effetti sullo stivale, con piogge e temporali che investiranno buona ...

Nella Giornata Mondiale della Biodiversità, l'IISS A.Moro presenta il nuovo Laboratorio di Acquaponica e Agroecologia TraniViva

I due atleti sono stati protagonisti nella giornata di domenica scorsa nella specialità roller ball nella quale si sono sfidate le coppie delle categorie doppio agonisti, doppio veterani, doppio ...Sorpresa da Lazovic, la Dea ribalta tutto con Zappacosta, Pasalic e Hojlund rilanciandosi così nella corsa all'Europa: momentaneo +2 sui giallorossi ...