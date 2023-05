Nel bando per i diritti tv c’è un pacchetto “acchiappa-Amazon” C&F

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 maggio 2023) Calcio e Finanza ha approfondito ilper itv pubblicato ieri dalla Lega Serie A. Se si analizzano i diversi pacchetti che ilprevede, ci si accorge della presenza di unche sembra organizzato ad arte per attirare. Il colosso dell’e-commerce per adesso detiene idella miglior partita del mercoledì di Champions League. Ora per la stagione sta volgendo al termine ed è tempo di guardare già alla prossima, magari trasmettendo anche le partita del massimo campionato italiano. O almeno questa è la speranza della Lega. Scrive Calcio e Finanza: “Tra i pacchetti messi a disposizione dei soggetti interessati ne spicca uno particolarmente interessante che sembra essere stato tagliato su misura per. Si tratta del ...