Nebraska | vietati aborto e cure per l’affermazione di genere

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 20 maggio 2023) Negli Stati Uniti un altro governo federale a guida repubblicana, il, restringe con un’unica legge l’accesso all’e il trattamento medico per i giovani transgender. Prima del voto, avvenuto il 19 maggio, un gruppo di manifestanti si è riunito all’interno dell’edificio del Campidoglio a Lincoln per protestare contro la decisione dei legislatori, che però hanno votato a favore della nuova misura: sono stati 33 i sì e 15 i contrari. La norma prevede il divieto di praticare interruzioni di gravidanza dopo le 12 settimane (inizialmente 6 settimane) e di limitare leper la transizione diai minori di 19 anni. Il congresso unicamerale dello Stato ha votato per la sua approvazione venerdì e manca ora solo la firma del governatore repubblicano Jim Pillen, che ha già dichiarato di essere favorevole ...