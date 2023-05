NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIFINALI CONFERENCE EASTERN CONFERENCE (2) Boston Celtics – (8) Miami ...

Lo ha dimostrato la partita successiva, la decisiva gara - 7 chiusa con 51 punti (il massimo di sempre per una gara - 7 nella storia dei) e allora quel termine usato all'inizio della sua ...L'episodio che ha segnato gara - 2 tra Boston e Miami è sicuramente lo scontro tra Grant Williams e Jimmy Butler a metà quarto quarto. La stella degli Heat si è accesa dopo la provocazione dell'...Si è acceso nell'ultimo quarto Jamal Murray per contribuire al successo dei Nuggets sui Lakers (108 - 103) e permettere a Denver di condurre 2 - 0 neidella Western Conference. Nikola Jokic in tripla doppia (23 punti, 17 rimbalzi, 12 assist), Murray con 37 punti (più 10 rimbalzi), cinque giocatori sopra quota 10 unità: ecco la ricetta ...

Playoff NBA, Butler guida la rimonta Heat: Boston ancora ko, Miami avanti 2-0 nella serie Sky Sport

Nessuno ha parlato di (come) Nikola (Jokic) ha appena avuto una performance storica. Adesso ha 13 triple doppie, il terzo di tutti i tempi (nei playoff). Quello che sta facendo è semplicemente ...Altra super prestazione degli Heat che vincono di nuovo sul parquet dei Celtics ai quali non basta il solito Tatum ...