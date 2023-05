Nargiso esclusivo | Spettacolo agli Internazionali Vincerà Tsitsipas

ROMA - " Il ghiaccio di Ruud e il fuoco di Rune. L'attitudine di Medvedev e il Dio Greco Tsitsipas. Stili diversi ed intrecci interessanti: saranno due belle semifinali ". Diegolancia la volata degli Internazionali BNL d'Italia . Nonostante le sorprese dell'edizione dell'upgrade, saranno quattro top ten a contendersi il titolo al Foro Italico . L'ex numero 67 del ...ROMA - " Il ghiaccio di Ruud e il fuoco di Rune. L'attitudine di Medvedev e il Dio Greco Tsitsipas. Stili diversi ed intrecci interessanti: saranno due belle semifinali ". Diegolancia la volata degli Internazionali BNL d'Italia . Nonostante le sorprese dell'edizione dell'upgrade, saranno quattro top ten a contendersi il titolo al Foro Italico . L'ex numero 67 del ...

Internazionali Tennis Roma Nargiso: "Sinner tra i primi quattro" Tag24

L'ex numero 67 del mondo, oggi opinionista di Supertennis, non ha dubbi: "Penso sia pronto per conquistare il titolo al Foro Italico" ...I principali ostacoli tra Sinner e la semifinale con il serbo sono sicuramente Karen Khachanov e Casper Ruud. Diego Nargiso, in un’ intervista esclusiva rilasciata a Tag24, si è soffermato proprio ...