Napoli | sanità | focus sull’autismo dopo i diciotto anni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ottenere unapubblica, gratuita, universale, efficiente e umanizzata, con particolare riferimento al problema da affrontare e risolvere per questi ragazzii diciott’, in termini di assistenza e del passaggio di presa in carico”. Queste le parole chiave al centro del convegno moderato dal giornalista Claudio Ciotola all’hotel Vesuvio dii saluti Istituzionali del consigliere Salvatore Guangi, Vice Presidente consiglio Comunale, la parola alla mente operativa del convegno Iris Savastano, consigliere Comunale. Entrati nel vivo del dibattito il Sottosegretario di Stato Ministero Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, ha illustrato tutto quello che si sta facendo a livello governativo per ...