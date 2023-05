Napoli | l’annuncio di Spalletti sorprende tutti | decisione presa

(Di sabato 20 maggio 2023)di: tutto deciso, che cosa ha detto il tecnico toscano. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le voci su un possibile quanto clamoroso divorzio tra il, il tecnico ha stupitocon le sue dichiarazioni in conferenza. Difatti, il mister ha fatto chiarezza su quanto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Roma,di Mou e il freddo coi Friedkin . Chi al posto di Mourinho Tanti nomi e un sogno ., Spalletti pronto a partire: il saluto di Adl . La situazione per certi versi più surreale ...... insieme all'Istituto Luce, all'archivio storico diocesano di Lucca e a quello del Banco diè stato dato ieri, in municipio a Longarone: 'Un risultato straordinario - ha commentato ......(con apposita ordinanza per il comportamento tenuto in aula) e'...ordinanza per il comportamento tenuto in aula) edi una ...ministero della direzione distrettuale antimafia di, ...