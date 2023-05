Napoli-Inter | triplo stimolo per tornare a Milano con 3 punti

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 maggio 2023) Domani alle 18 si disputa, terzultima partita della Serie A 2022/23. Per i nerazzurri di Simone Inzaghiper ottenere una vittoria. CAMPO DIFFICILE – Le certezze di partecipare alla prossima Champions League passano per, che si giocherà domani alle 18. I nerazzurri inseguiranno i tre, in casa dei Campioni d’Italia, per blindare l’arrivo nelle prime quattro in classifica. Sperando che le avversarie facciano un favore a Simone Inzaghi. Tuttavia non è saggio sperare nella pancia piena dei partenopei. Che in casa danno storicamente del filo a torcere all’. Basti pensare che, dal 2000 a oggi, solo una volta i nerazzurri hanno vinto allo Stadio Diego Armando Maradona. Ma non c’è solo la storia a soffiare ...