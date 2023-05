Napoli-Inter in campo e sul mercato | i gioielli dell'Empoli | Scalvini e i nuovi Kim | quanti duelli!

...grande in campionato visto che è a - 20 dale lo scorso anno ha buttato uno scudetto nel cesso '. Infine, parole al miele per Piero Ausilio : ' Si può dire che ha fatto un miracolo L'ha ...... in direzione Real Madrid, subito dopo la vittoria della Champions League con l'hanno fatto ... Dopo uno storico scudetto, che pervale come la Champions vinta da Mou in nerazzurro, ......A margine dell'evento di presentazione delle medaglie celebrative dello scudetto del, il ... Anzi, quando lui stava in Russia e stava per andare alla Roma e all'quante volte gli ho fatto la ...

Napoli-Inter, Lautaro inizia dalla panchina E occhio alla finale di Coppa: Inzaghi potrebbe… fcinter1908

Amici - e anche qualche compagno di squadra - tutti all'Ammot Café per il compleanno dello scudetto. Piotr Zielinski festeggia così i 29 anni: il centrocampista polacco del ...l’arrivo in azzurro dell’esterno ivoriano dal Torino potrebbe essere legato in presa diretta al probabile addio al Napoli di Luciano Spalletti. Antonio Conte ai tempi dell’Inter @livephotosport In ...