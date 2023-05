Napoli-Inter | dubbio Onana o Handanovic? Scelta quasi scontata

(Di sabato 20 maggio 2023)andrà in scena domenica 21 maggio alle 18, la squadra allenata da Simone Inzaghi cercherà in tutti i modi di chiudere la questione qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Tanti cambi per il mister, con unin porta tra Andrée Samir. IN PORTA – Domani in campoper la trentaseiesima giornata di campionato di Serie A, la squadra allenata da Simone Inzaghi ospite al “Maradona” contro i campioni d’Italia per provare a mettere un punto alla questione qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Il tecnico nerazzurro con il solito turnover ragionato tra campionato e coppe, con unin particolare che parte addirittura dai pali. Possibile chance da titolare per Samir ...

... proprio quando lui stesso ha spiegato ai giornalisti - dopo- Verona - di non essere più ... Con buona probabilità toccherà a lui anche contro il, in una partita sì scomoda perché prima ......grande in campionato visto che è a - 20 dale lo scorso anno ha buttato uno scudetto nel cesso '. Infine, parole al miele per Piero Ausilio : ' Si può dire che ha fatto un miracolo L'ha ...... in direzione Real Madrid, subito dopo la vittoria della Champions League con l'hanno fatto ... Dopo uno storico scudetto, che pervale come la Champions vinta da Mou in nerazzurro, ...

Buone notizie in casa Napoli riguardo le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano nell’allenamento di questa mattina ha svolto lavoro con il gruppo ed è pienamente recuperato per ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A.