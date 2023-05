Napoli | De Laurentiis libera Spalletti | “Mai tarpare le ali a nessuno”

La selezione rigorosa Aurelio Del'ha avviata da solo, come in passato, perché i registi del suoda un bel po' gli piace sceglierli da soli: l'ha fatto con Sarri, l'ha rifatto con ...Spalletti aveva chiesto che il club chiarisse il contenuto della cena. Del'ha fatto, a modo suo. Db Reggio Emilia 17/02/2023 - campionato di calcio serie A / Sassuolo -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti Tra ile ...... Jurgen Klopp Giocoforza alè cominciato il toto allenatore . La Gazzetta scrive di Klopp in cima alla lista dei desideri del presidente De. Scrive Salvatore Malfitano sulla ...

Napoli, De Laurentiis: 'Spalletti è un fuoriclasse ma noi non tarpiamo le ali a nessuno' Calciomercato.com

«A ogni sessione di mercato, c'è chi va e c'è chi viene». Dunque, non più quel «gemmai» pronunciato da De Laurentiis alla domanda di Bruno ...è calato il gelo nello spogliatoio del Napoli. La distanza tra Aurelio De Laurentiis e il tecnico toscano è ampia, il rapporto sembra essere ormai compromesso: la decisione di… Leggi ...