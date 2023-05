Napoli | De Laurentiis ha deciso | una sola destinazione possibile per Giuntoli

(Di sabato 20 maggio 2023) Tra una stupefacente conquista del terzo Scudetto e i problemi relativi al nodo allenatore, ildel patron Destarebbe facendo i conti anche con i malumori del ds. Convinto di aver ormai già raggiunto l’apice con gli azzurri, il direttore sportivo dei partenopei sarebbe sempre più convinto di intraprendere una nuova avventura nella prossima stagione ma prima ci sarebbero da convincere i piani alti della dirigenza campana. Infatti, come riporta Calciomercato.it, il presidente partenopeo avrebbe aperto all’uscita del dirigente ma solo verso una. Depuò partire solo per una società estera Oltre ai problemi per la panchina del, la società partenopea sarebbe alle prese anche ...

...a farsi criptico quando riferisce della cena avuta con il patron del club Aurelio Dela ... Ieri, 19 maggio, il presidente del, parlando dell'allenatore, aveva dichiarato : "È un ...Luciano Spalletti, alla vigilia di- Inter, torna così sulle dichiarazioni rilasciate da Desul futuro dello stesso tecnico dopo la cena della scorsa settimana. "Se onorerò il ...... posso dire serenamente che ho ricevuto più quello che ho dato, anche se alho dedicato in questi due anni le mie energie al cento per cento. Aggiungo inoltre che con Deho messo in ...

Spalletti: "Mi servono gli stivali, non le ali. Quello che ci siamo detti a cena lo chiarirà la società" La Gazzetta dello Sport

VERSO NAPOLI-INTER Il tecnico campione d'Italia alla vigilia dell'Inter: "Non ho rifiutato il rinnovo e non sto aspettando altre offerte" Alla vigilia della sfida contro l'Inter, Luciano Spalletti ...Manca soltanto la parola fine alla sua avventura. Luciano Spalletti ha deciso di lasciarla al presidente Aurelio De Laurentiis, ma il suo futuro sembra ormai segnato: non ...