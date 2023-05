Napoli | Corriere dello Sport | caccia al sostituto di Spalletti | Conte il preferito

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Secondo quanto riportato dal, ilsarebbe già al lavoro per individuare ildi Luciano, il cui addio appare ad un passo. Secondo il quotidiano, il sogno risponderebbe al nome di Antonio, l’allenatore che De Laurentiis gradisce più di tutti, tuttavia il fattore economico non è da sottovalutare. Le alternative sono invece Gian Piero Gasperini, già in passato vicino ai partenopei, e Vincenzo Italiano. Sullo sfondo infine Roberto De Zerbi, che piace molto ma difficilmente lascerà il Brighton.Face.