(Di sabato 20 maggio 2023) Ferito al petto e alla schiena Un uomo è stato ferito con diverse coltellate a. Il ferimento è avvenuto in via Francesco Paolo Bozzelli neldel capoluogo partenopeo. L’uomo è stato colpito con alcuni fendenti al petto e alla schiena. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto, è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è ricoverato in. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione. Sulla vicenda indaga la polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

E' accusata di avereil convivente in casa a Quarto , in provincia di, per gelosia , la donna di 27 anni arrestata dalla Polizia di Stato di Aversa (Caserta) al termine di indagini coordinate dalla ...E' accusata di avereil convivente in casa a Quarto, in provincia di, per gelosia, la donna di 27 anni arrestata dalla Polizia di Stato di Aversa (Caserta) al termine di indagini coordinate dalla ...... ha ammesso di essere stato, per motivi di gelosia, dalla compagna 27enne. Non un caso ... nella notte fra il 14 ed il 15 marzo, nella loro abitazione a Quarto dia seguito di un'...

Napoli, accoltellato oggi nel rione Amicizia: è in prognosi riservata Adnkronos

(Adnkronos) – Un uomo è stato ferito con diverse coltellate a Napoli. Il ferimento è avvenuto in via Francesco Paolo Bozzelli nel rione Amicizia del capoluogo partenopeo. L’uomo è stato colpito con ...Un uomo è stato ferito in via Francesco Paolo Bozzelli (rione Amicizia) con coltellate al petto e alla schiena. Trasportato al Cto e sottoposto ad intervento chirurgico, ...