Muore a 4 anni soffocata dalle corde della giostra | “Il personale guardava il cellulare”

(Di sabato 20 maggio 2023) Una bimba di appena quattroè mortamentre giocava in un castello gonfiabile. Una fine drammatica e che fa rabbia, visto che in quel momento iladdetto alla sicurezza era distratto dai propri cellulari. La tragedia è avvenuta in un parco di divertimenti nella città di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, lo scorso fine settimana. La piccola, di nome Valeria, è stata trovata impigliata nelledel castello gonfiabile, dopo che la madre aveva chiesto aldi controllarla, poiché da tempo “non sentiva le risate”figlia. “All’inizio aveva pensato che Valeria avesse perso conoscenza mentre giocava con il caldo e ha cercato di svegliarla”, ha detto Natalia Kuchynska, un’amica di famiglia. Un uomo ha subito ...

Ne è un esempio David Dei, 49, ex portiere di Fiorentina, Arezzo, Benevento e Pistoiese tra le tante squadre in cui ha militato prima di diventare allenatore, che nei giorni scorsi ha perso la ...Un centralinista dell'ospedale di Perugia è stato condannato a otto mesi di reclusione (pena sospesa). L'uomo è ritenuto responsabile della morte di Gianluca Rasimelli , 55, deceduto il 25 dicembre 2017. La sentenza è stata emessa dal giudice Carla Maria Giangamboni . Il giudice ha anche riconosciuto una provvisionale risarcitoria ai familiari della vittima di circa ...Un urologo di Mondragone è stato condannato a 4 mesi (pena sospesa) per omicidio colposo di un paziente di 78. Il medico, Carmelo Tammaro D'Angelo, aveva eseguito un' operazione di prostatectomia su Emilio Taglialatela. Il medico - che operò presso la clinica Padre Pio (esclusa dalle indagini) dove ...

Valeria muore impiccata a 4 anni sul castello gonfiabile: «L'incidente mentre il personale delle giostre era d leggo.it

Una bimba di appena quattro anni è morta soffocata mentre giocava in un castello gonfiabile. Una fine drammatica e che fa rabbia, visto che in quel momento il personale addetto alla sicurezza era dist ...All’esito dell’udienza di ieri, giovedì 18 maggio 2023, in Tribunale a Nola, il giudice, dott. Lucio Aschettino, ha condannato a tre anni di reclusione E. P., 57 anni, di Avellino, ritenendolo ...