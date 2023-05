Moviola Milan-Sampdoria 1-0 | Fourneau dà il via al match | LIVE NEWS

Commenta per primo- Sampdoria è l'anticipo del sabato sera della 36esima giornata di Serie A. Segui, insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi da- Sampdoria sabato ore 20.45 Fourneau Berti - Scatragli Iv: Ferrieri Caputi Var: Di Martino Avar: Longo S.Il match valido per la 36esima giornata di Serie A trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:Cremonese - Bologna L'episodio chiave delladel match trae Sampdoria, valido per la 36ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Fourneau. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Moviola Milan-Sampdoria 1-1, contatto Hernandez-Leris in area | LIVE NEWS Pianeta Milan

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Moviola Milan Sampdoria: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la 36esima giornata di Serie A 2022/23 Il Milan affronta la Sampdoria, nel match valido per la 36esima giornata di Serie A 202 ...