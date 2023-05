(Di sabato 20 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 36esima giornata di Serie A 2022/2023:delladeltra, valido per la 34esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Sozza.DEL

Il match valido per la 36esima giornata di Serie A trae Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,e Verona si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Alle 17.40 presentazione del secondo anticipo di A- Verona. Radiocronaca dalle 18.00 di ... Dalle 20.45 la cronaca della partita e, a seguire, lae le interviste dagli spogliatoi. Nell'...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Salernitana -1 - 0 Piccinini (Var: Nasca) 6,5 'Partita ben diretta senza nessun problema ...

Moviola Atalanta-Verona: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Partita senza complessità particolari, che pure Piccinini porta a termine non senza qualche sbavatura, soprattutto dal punto di vista tecnico/disciplinare. La linea di intervento non sempre è coerente ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35esima giornata di Serie A 2022/2023: moviola Salernitana-Atalanta L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Atalanta, valido per la ...