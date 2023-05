... ma il tifoso è stato fermato dalla sicurezza perché stava mettendo un braccio sulla spalla di José, per abbracciarlo: "No, va bene, non preoccuparti" ha detto immediatamenteall'uomo della ...I giallorossi di Josèsaranno impegnati contro i tedeschi del Bayer Leverkusen , mentre i ... GIOVEDI 18 MAGGIO 2023 Studio - Europa LeagueSatellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport ...Se un'italiana si gioca un'importante coppa europea di calcio, non c'è quizche tenga per non mandare in onda la partita. A livello di ascolti, i tifosi giallorossi ...i giocatori di Josè...

Mourinho show: blocca la sicurezza per l'abbraccio al tifoso Corriere dello Sport

Dopo la semifinale contro il Bayer Leverkusen l'incontro tra il tifoso e lo Special One: di mezzo però gli steward dello stadio ...La Roma ieri sera alla BayArena ha conquistato la sua seconda finale europea in due anni. La squadra di Mourinho forte dell'1-0 dell'andata ha resistito sul campo del Bayer Leverkusen e ha staccato il ...