Mourinho lancia una nuova freccetta a Guardiola

(Di sabato 20 maggio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 20/05/2023 Alle 13:00 CEST Per ‘Mou’ la finale raggiunta con l’Italia e il suo bilancio ha più merito di quella raggiunta dal tecnico del Santpedor in Champions League La Roma di Jose, campione della Conference League la scorsa stagione, giocherà la seconda finale di questo torneo Joséguida ancora una volta la Roma italiana verso unafinale, dopo aver dominato la classifica contro il Leverkusen nella gara di ritorno di Europa League. Il tecnico portoghese è approdato alla finalissima della competizione europea dopo aver mantenuto favorevole l’1-0 ottenuto nella gara d’esordio contro i tedeschi. Dopo aver sigillato il pass, ‘Mou’ ha deciso di inviare un nuovo messaggio a Pepche è ...

concede spazio a Smalling, con Bove che va a fare l'esterno. Xabi Alonso invecel'assedio a senso unico con Adli, Hlozek, Wirtz, Diaby, Amiri e Azmoun tutti in campo ...concede spazio a Smalling, con Bove che va a fare l'esterno. Xabi Alonso invecel'assedio a senso unico con Adli, Hlozek, Wirtz, Diaby, Amiri e Azmoun tutti in campo ...concede spazio a Smalling, con Bove che va a fare l'esterno. Xabi Alonso invecel'assedio a senso unico con Adli, Hlozek, Wirtz, Diaby, Amiri e Azmoun tutti in campo ...

Nuovo esordio in casa Roma. Mourinho lancia anche Niccolò Pisilli Gazzetta Regionale

Un anno dopo Tirana ecco Budapest. Dalla vittoria in Conference League alla finale di Europa League per una doppietta storica nell’albo giallorosso. Per eliminare il Bayer Leverkusen nella gara di rit ...In Serie B si scatena una vera e propria asta per l'ultimo pupillo di Mourinho alla Roma: ecco lo scenario di mercato che interessa la Roma ...