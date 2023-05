I Paesi occidentali corrono "rischi colossali" se forniranno all'Ucraina i jet da combattimento F - 16: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, citato dall'agenzia di ...L'si mobilita sul fronte della fornitura di caccia F - 16 all'Ucraina. I Paesi dell'alleanza garantiranno anche il sostegno necessario all'addestramento dei piloti militari. Chiaramente la ...Kiev, bombardamento sulla regione di Zaporizhzhia: 9 ...

Mosca, 'l'Occidente corre rischi colossali inviando F-16 a Kiev ... Agenzia ANSA

