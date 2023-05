Morte improvvisa di una giovane e famosa | È stata uccisa da un infarto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 maggio 2023) È una triste notizia per il mondo dello sport, la vice-campionessa mondiale Sandra Badie è morta a soli 31 anni. La Federazione francese di jiu-jitsu ha annunciato il decesso di Sandra, lasciando una grande vuoto tra famiglia, amici e colleghi. Sandra aveva conquistato il terzo posto ai World Games di Birmingham del 2022, un torneo sportivo importante per le discipline non olimpiche. Leggi l'articolo per scoprire di più su questa tragica vicenda e sulle persone che hanno reso omaggio allasportiva. Di cosa parliamo in questo articolo... Sandra Badie, vice-campionessa mondiale di jiu-jitsu, muore a soli 31 anni Èannunciata dalla Federazione francese di jiu-jitsu Aveva conquistato il terzo posto su podio ai World Games di Birmingham del 2022 Anche la cittadina dei Pirenei Atlantici ha voluto rendere omaggio al suo tre volte campione di ...