Moda e tagli capelli | la camicia lime di Milena Miconi e il lob

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 20 maggio 2023)scegliere sempre degli outfit molto glamour. Recentemente ha indossato unae questa è la vera protagonista dell'estate 2023. Inoltre si può realizzare anche il suo meraviglioso lob, per avere uno stile molto più giovanile. Finalmente è arrivato il momento più indicato, per scoprire tutte le novità dei prossimi bollenti mesi. Tendenzeestate 2023 Nell'ultimo periodoha sfoggiato dei pantaloni a sigaretta di colore nero. Il capo in questione è a vita bassa e risulta essere molto aderente. La lunghezza dei pantaloni arriva alle caviglie, per uno stile molto più sensuale. L'attrice ha abbinato unae questa non può mai mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. Il capo è a maniche corte e veste ...