Moda e leggende | Walter Albini | il «maestro dell’artificiale naturale»

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 maggio 2023) Quella di oggi non è una puntata de “La teoria della” come le altre. E non potrebbe esserlo, visto l’argomento che tratteremo. L’elefante nella stanza, il non detto perpetuo, le origini che abbiamo voluto dimenticare, il padre della patria disconosciuto, che forse qualche conglomerato, oggi, nonostante tutti gli sforzi del sistema, sta tentando di riportare in vita: stiamo parlando di, l’inventore del prêt-à-porter, che la giornalista Anna Piaggi definì «il». Potete ascoltare la puntata qui sotto cliccando play, su Spotify e su tutte le piattaforme di ascolto. -La prima puntata della seconda stagione:e tracciabilità, come diventare maison (davvero) sostenibili senza tradire il proprio Dna -La seconda puntata ...