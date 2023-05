Ministra Roccella contestata | Digos denuncia 20 attivisti

(Di sabato 20 maggio 2023) Ventidel movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista 'Non Una di meno' sono stati riconosciuti eti dalladi Torino per violenza privata per la ...

Al Salone del Libro, a Torino, per presentare il suo libro "Una famiglia radicale", la ministra Roccella è stata contestata da attivisti di Friday For future, Non una di meno e altre sigle femministe ed ecologiste. Venti del movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista 'Non Una di meno' sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos di Torino per violenza privata per la contestazione che ha bloccato la presentazione del libro della ministra. Un gruppo di manifestanti ha occupato il palco impedendo alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella di parlare. 'Sul mio corpo decido io, ma ...

La ministra Roccella contestata al Salone del libro di Torino Agenzia ANSA

Lagioia è stato invitato "da alcuni funzionari della Regione" a intervenire sul palco dove ha sostenuto che "in democrazia le contestazioni sono legittime ...Come racconta sulle sue pagine social lo scrittore Nicola Lagioia, nello spazio dedicato alla regione Piemonte era stata invitata a presentare il suo libro la ministra per la famiglia Eugenia Maria ...