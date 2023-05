Ministra Brasile scippata a Venezia | Prefetto porge scuse città

Ladella Cultura delMargareth Menezes, che tre giorni fa ha subito uno scippo a bordo di un vaporetto a Venezia, è stata ricevuta dal Prefetto Michele di Bari, che gli ha espresso la ...Il caso preso in esame è quello delladella Cultura del, , di linea a Venezia. Oggi la m inistra è stata ricevuta dal Prefetto Michele di Bari , che gli ha espresso la propria ...Ladella Cultura del, Margareth Menezes, è stata vittima di un borseggio qualche giorno fa mentre viaggiava su un vaporetto di linea a Venezia e il caso oggi fa infuriare il presidente ...

Ministra brasiliana scippata a Venezia, la doppia beffa: perché non può denunciare il ladro Open

La ministra della Cultura del Brasile Margareth Menezes, che tre giorni fa ha subito uno scippo a bordo di un vaporetto a Venezia, è stata ricevuta dal Prefetto Michele di Bari, che gli ha espresso la ...VENEZIA - «Dopo aver concluso gli studi in Francia nel 1961, grazie a un regista sono arrivato a Venezia come scenografo. Dopo più di 60 anni, per un curioso e bellissimo scherzo ...