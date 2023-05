Milan | vitamina Samp per scordare il derby e battere la Juve anche sul campo

(Di sabato 20 maggio 2023) Chi meglio della, straultima in classifica e da tempo retrocessa in Serie B, per ilancora scosso dalle ferite dell’Euro?...

Parlai col dottore e mi disse che era unache faceva in modo tale che il muscolo non si stancasse facilmente. Era normale prendere questo tipo di cose. Nelricordo che prendevamo anche ...Parlai col dottore e mi disse che era unache faceva sì che il muscolo non si stancasse facilmente. Era normale prendere questo tipo di cose. Nelricordo che prendevamo anche delle ...Parlai col dottore e mi disse che era unache faceva sì che il muscolo non si stancasse facilmente. Era normale prendere questo tipo di cose. Nelricordo che prendevamo anche delle ...

Milan: vitamina Samp per scordare il derby e battere la Juve anche ... Calciomercato.com

L'ex calciatore rumeno ha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS nella quale ha gettato dubbi sulle pratiche dopanti degli anni novanta in Italia.Un racconto forte quello di Raducioiu, ex calciatore che ha indossato tra le altre anche le maglie di Bari, Verona, Brescia e Milan. L'attaccante, intervistato da AS ha infatti ...