Milan-Scamacca | c’è apertura degli inglesi | le ultime

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilsta cercando l’attaccante per il futuro e avrebbe messo gli occhi su: dal Wesst Ham c’èIlsta cercando l’attaccante per il futuro e avrebbe messo gli occhi su: dal Wesst Ham c’è. E’ l’ex Sassuolo in cima alla lista dei desideri dei rossoneri e gliavrebbero aperto al prestito per il classe ’99. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Dove investirei il budget Su una punta: ma le cercano tutti, punterei su, o Sesko. Il primo può avere le giuste caratteristiche per ile ilregalare a lui il giusto ambiente, il ......delIl, in attesa di capire se proseguirà o meno il rapporto con mister Pioli, inizia a pensare già al calciomercato. Per il reparto offensivo potrebbe interessare Gianlucadel ...Io uno comelo prenderei, ilpuò essere l'ambiente giusto. Un altro giocatore che mi piace è Sesko , il 2003 del Salisburgo. Un po' incostante, ma giovane e forte'.

Milan, attacco da ricostruire. La Gazzetta in apertura: "Sale Scamacca" Milan News

Il Milan sta cercando l’attaccante per il futuro e avrebbe messo gli occhi su Scamacca: dal Wesst Ham c’è apertura Il Milan sta cercando l’attaccante per il futuro e avrebbe messo gli occhi su ...Giunti ben oltre la metà di giugno, i maggiori campionati europei si apprestano a offrire i loro verdetti definitivi per poi abbassare il sipario. Tra chi ha già vinto o vincerà, tra chi è soddisfatto ...