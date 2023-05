Milan-Sampdoria | super tripletta di Giroud VIDEO

(Di sabato 20 maggio 2023) Inarrestabile ilcontro la, già cinque le marcature rossonere al 63esimo. A dirigere l’andamento del match sicuramente Oliverche grazie ad unapersonale ha messo in netta discesa il risultato. Il francese si è reso protagonista con un colpo di testa decisivo, un penalty trasformato e una rete messa a segno con grande maestria in area. Di seguito idei gol. SportFace.

Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Diretta tv e streamingPartita:Data: Sabato 20 maggio 2023 Dove: Stadio Giuseppe Meazza (Milano) Orario: 20:45 Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del ...INTERVALLO A SAN SIRO. E' 3 - 1 al termine dei primi 45 minuti di gioco tra ildi Pioli e ladi Dejan Stankovic. Una doppietta di Giroud e un gol di Leao blindano il risultato nella prima frazione di gara. Per la Samp un gol di Quagliarella su un super assist ...

C’è anche un fastidio fisico dietro al cambio di Brahim Diaz al 70' di Milan-Sampdoria. Come riportato da Sky Sport da bordocampo, ha infatti preso un duro colpo alla caviglia e si è preferito non ...Il tris è arrivato in serata con Leao che non si è fatto neanche attendere troppo per trovare il gol in Milan-Sampdoria. Trr partite, tre marcatori a segno. Con queste premesse occhi puntati sulle ...