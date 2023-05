Milan-Sampdoria 5-1 | tripletta di Giroud

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – Termina 5-1 la partita di serie A. I gol per la squadra, guidata da Pioli, sono stati segnati da Leao al 9?, daal 23? che ha replicato su rigore al 29?. Diaz al 63? ha portato il bottino a quattro reti eha portato il totale a 5 al 68?. Per laha segnato Quagliarella al 20?. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... trequartista del, dopo la la netta vittoria per 5 - 1 dei rossoneri contro laBrahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro la. Di ...Ilrialza la testa dopo la bruciante eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter. I rossoneri superano 5 - 1 laa San ...Quale sarà il futuro di Stankovic L'allenatore della Samp, dopo il 5 - 1 di San Siro con il, spiega che il punto di partenza che si augura è di "poter parlare solo di calcio. Voglio essere criticato se sono scarso o ricevere i complimenti perché la squadra gioca un bel calcio", spiega ...

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Stefano Pioli, nel dopo gara di Milan-Sampdoria, spiega: "Abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, ma l'abbiamo affrontata nel modo giusto. E questo ci dà la possibilità ...Le sue parole trasmettono grande tranquillità, come sempre. Ma la sua faccia lascia ancora intravedere la delusione per l'eliminazione dalla Champions. Stefano Pioli è segnato, quasi scuro in volto. L ...