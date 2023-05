Milan-Sampdoria 5-1 | Tiziano Crudeli esulta per la manita rossonera VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilcon gli highlights del match tra, finito per 5-1, con il commento dicheper la. Grande vittoria della squadra di casa e il commentatore per 7 Gold, insieme a Solari,e festeggia per il ritorno al successo della squadra di Pioli che rialza così la testa. In alto ecco le immagini salienti. SportFace.