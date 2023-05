Milan-Sampdoria 5-1 | Stankovic | “Servono le squadre Under 23 Non ho paura di non avere successo”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) “In questa storia ci siamo dentro tutti insieme. Tutti sanno cosa stiamo vivendo. Stasera abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Abbiamo preso gol dopo l’1-1 in modo molto facile. Ilè forte fisicamente e tatticamente. È allenata bene”. Così l’allenatore della, Dejan, dopo la sconfitta per 5-1 contro il: “Quagliarella ha dimostrato una grande dedizione al lavoro e grande professionalità. Dal suo modo di essere attaccante devono imparare in tanti, così come dal suo comportamento in questo finale di stagione. Ha scelto uno stadio bello in cui segnare e sono felice per lui. Nell’utilizzo dei giovani in serie A ho visto progressi ma bisogna essere realistici. Se vuoi lottare per tre obiettivi, puntare su un giovane non è semplice perché deve aver tempo di imparare e sbagliare. Non ...