Milan-Sampdoria 5-1 LIVE | tripletta di Giroud | pasticcio in difesa per i blucerchiati!

(Di sabato 20 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

INTERVALLO A SAN SIRO. E' 3 - 1 al termine dei primi 45 minuti di gioco tra ildi Pioli e ladi Dejan Stankovic. Una doppietta di Giroud e un gol di Leao blindano il risultato nella prima frazione di gara. Per la Samp un gol di Quagliarella su un super assist ...Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' tra ildi Pioli e ladi Stankovic in tempo realeIlriceve laa 'San Siro' nell'ultimo anticipo del sabato valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni ...

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! Azione spettacolare del Milan: Leao mette in porta Tonali, l'8 rossonero serve Brahim Diaz che a porta vuota non sbaglia.Nel pre partita di Milan-Sampdoria su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle strategie rossonere per il mercato: “Credo che De Ketelaere lo aspetteranno al Milan, Tonali e Leao al primo ...