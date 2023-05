Milan-Sampdoria 5-1 | i Top&flop | Diaz fa tutto | Quagliarella non ha età Theo appannato | Gunter rovinoso

(Di sabato 20 maggio 2023) Per il Diavolo tutti promossi. Ma il piccolo spagnolo gioca una partita davvero strepitosa, così come Leao e Giroud che segna una tripletta. Benissimo anche Tonali n mezzo al campo. Nellasi salvano il più vecchio (, in gol a 40 anni) e il più giovane (Zanoli, classe 2000 dal sicuro avvenire). Tutti gli altri sono spettatori non paganti, anche se con tanti alibi legati sopratalla pericolante situazione del club.TOP:– Serata magica per il piccolo spagnolo, che ilvorrebbe trattenere ma che sta trattando il rinnovo con il Real Madrid. Disegna due assist al bacio per Leao e Giroud, uno in verticale e uno dalla fascia sinistra, con un cross pennellato per la testa del francese. Poi trova il sesto gol stagionale su palla di Tonali. I tifosi ...

